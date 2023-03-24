Украинские моряки спасли экипаж российского тримарана "Russian Ocean Way", который с 2021 года совершал кругосветное плавание и потерпел крушение в Тихом океане.

Историю спасения судна рассказало издание "Сибирь. Реалии".

Россияне вышли в плавание в июле 2021 года из Кронштадта и с тех пор прошли более 13 тысяч морских миль.

В конце февраля 2023 года тримаран вышел из чилийского порта Талькауано, а в середине марта россияне попали в шторм, после которого обнаружили серьезную поломку рулевого механизма.

Когда стало ясно, что неисправность не удастся устранить своими силами, экипаж подал сигнал бедствия, на который откликнулся сухогруз "Sounion" с украинско-филиппинским экипажем.

Поиски тримарана заняли пять часов. Подъем россиян на борт балкера занял еще несколько часов из-за сильной волны.

"Тримаран подбрасывало метра на три. Для того, чтобы попасть на трап, сброшенный с палубы, надо было ждать, когда тримаран поднесет к борту. Времени, чтобы ухватиться за трап и вскочить на него меньше секунды, потом борт сухогруза летит вверх, а тримаран проваливается вниз и отскакивает в море", - рассказал капитан российского судна Станислав Березкин.

Когда экипаж "Russian Ocean Way" оказался на борту балкера, "Sounion" взял российское судно на буксир. Тогда же россияне узнали, что их спасли украинцы.

"Я почувствовал, что нахожусь там, где нет рас и национальностей, где тебе помогут независимо от того, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз. В море все мы на одном расстоянии от Бога - на расстоянии вытянутой руки", - сказал Березкин.

По его словам, он старается не обсуждать войну, которую Россия начала в Украине, в разговорах с украинским экипажем. Капитан "Sounion" рассказал, что он родом из Мариуполя, но после начала войны был вынужден уехать в Киев.

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