В Москве в деловом центре "Москва-сити" горит трансформаторная будка около башни Империя.

Об этом сообщают российские паблики.

На опубликованных кадрах видно, как огонь охватил будку, а вверх поднимается густой чёрный дым.

В настоящий момент на месте уже работают экстренные службы. Пострадавших в результате пожара нет.

Отметим, что одна из строящихся башен в "Москва-Сити" уже горела 12 февраля 2023 года. В тот день "вспыхнули строительные материалы на площади около 100 квадратов". В результате пожара движение по 1-му Красногвардейскому проезду перекрывали. Там работали оперативные службы.

Напомним, 16 марта в российском Ростове-на-Дону прогремел взрыв и загорелось здание управления Погранслужбы ФСБ. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали возгорание силового кабеля на складе с оружием.

В Подмосковье недавно также произошел очередной крупный пожар, горел цех по производству пластика, у здания рухнула крыша.

Кроме того, в начале марта в российском Краснодаре в районе летного училища произошел взрыв и начался пожар. Местные паблики писали, что взрыв был слышен в разных районах Краснодара. После этого поднялся густой столб дыма на территории летного училища. В российском МЧС утверждали, что произошло возгорание травы в поле.