Швейцарская транснациональная корпорация Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания, которой принадлежат десятки продовольственных брендов по всей планете, признала, что 35% её продукции вредны для здоровья человека.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания протестировала свою продукцию по системе измерения питательности Health Star Rating, которую используют в Австралии и Новой Зеландии. Согласно результатам исследований, лишь 30% еды, производимой компанией, подходят под критерии здорового питания, в то время как 35% продукции завалили тест HSR.

В исследовании не участвовали такие виды продукции концерна, как корма для домашних животных, детские смеси и продукты медицинского питания. А это четверть ассортимента товаров, которые производит Nestle. Дело в том, что эти продукты изначально позиционируют как соответствующие стандартам здоровой еды.

Пищевые компании сейчас подвергаются давлению в разных странах из-за роста показателей ожирения. Регуляторы и власти стран пытаются сделать так, чтобы их продукция стала более здоровой. А инвесторы призвали их отчитываться о том, насколько продукция соответствует утвержденным правительствами показателям, а не их собственными внутренним стандартам.

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