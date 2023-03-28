Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал тупым вопрос о налаживании ситуации с водоснабжением в Николаеве.

Об этом он сказал в эфире ТРК "Март".

"Какие вопросы я называю тупыми? Вопросы, ответы на которые очевидны. Например, задают вопрос, когда будет чистая вода. Когда кончится война, друзья… Ответ очевиден. Если бы у нас была возможность включить… Этот вопрос решается на уровне городского главы, главы ОВА, Офиса президента, международных организаций, ООН этим вопросом занимается. Неужели вы думаете, что какие-то люди, например, мэр, может перекрыть кран и сказать: я воду не пущу? Я вам еще скажу, чтобы вы не задавали этот вопрос. Сегодня у нас, даже если появится вода нормального качества, никто не будет анонсировать это", – сказал Сенкевич.

Кроме того, городской глава ответил на претензии по поводу того, почему горожане должны платить за техническую воду. По его словам, в пунктах выдачи питьевой воды ее можно получить бесплатно, однако все станции очистки устанавливаются за счет городского бюджета. А текущую из крана воду можно не использовать и не платить за нее, но если использовать, то, естественно, за нее надо платить.

В Николаеве из-за войны большие проблемы с водой, ее подачу регулярно прекращают.

В Николаевском горсовете давно скептически оценивают перспективы скорого нормального возобновления подачи воды.