В Николаеве, во вторник, 7 февраля, возникли проблемы с функционированием насосных станций водопровода. В связи с этим горожан просят сделать запас воды.

Об этом сообщил "Николаевводоканал" на своей странице в Фейсбук.

Ориентировочный срок, который понадобится специалистам для решения технической проблемы пока неизвестен.

Сейчас вода в город все еще подается, но с пониженным давлением.

Напомним, я начале января в Николаеве останавливали работу всех насосных станций водоканала из-за проблем с электричеством. Для восстановления централизованного водоснабжения потребовалось около 12 часов.

Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось весной после повреждения канала из Днепра в ходе боевых действий. Затем по системе водопровода была подана техническая соленая вода.

Жители Николаева надеялись, что ситуация изменится к лучшему после освобождения правобережья Херсонской области. Однако перебои продолжаются до сих пор.

На днях в Николаеве жителей призвали не сливать воду с батарей, чтобы не оставить целый микрорайон без тепла

Кроме того, утром Ким сообщал, что на Николаевщине из-за обстрелов РФ частично обесточен населенный пункт и поврежден объект инфраструктуры.