Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото белоцветника весеннего.

Снимки появились в Фейсбуке организации.

Белоцветник весенний можно увидеть в зоне отчуждения в мартовскую пору. Этот ранневесенний эфемероид (эфемероиды - экологическая группа многолетних травянистых растений с очень коротким вегетационным периодом, приходящимся на наиболее благоприятное время года) – редкий краснокнижный вид флоры Украины.

В Киевской области он встречается разве что на приусадебных участках как декоративное растение.

Очевидно, некогда эти цветы были высажены хозяйкой одного из жилищ Чернобыля. Благодаря своей мощной корневой системе белоцветник весенний разросся и едва потеплело украсил природу белыми колокольчиками и приятным фиалковым ароматом.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимки медоносных растений, которые встречаются в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также заповедник показывал фото заброшенного дома в зоне отчуждения ЧАЭС, у которого растут флоксы.