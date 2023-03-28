Украинская поп-исполнительница Настя Каменских потеряла голос из-за новообразования в голосовых связках.

Об этом она сообщила в видеообращении, которое выложила в своем Инстаграме.

"Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если это не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда", – добавила она.

В связи с лечением Каменских переносит пять концертов, назначенных с 28 марта по 2 апреля.

"Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима, мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель", – рассказала певица.

График перенесенных концертов:

20.04 – Житомир,

21.04 – Луцк,

22.04 – Ровно,

24.04 – Тернополь,

8.05 – Хмельницкий.

Ранее Каменских рассказывала, как переболела COVID-19 в легкой форме, но потом столкнулась с его неприятными последствиями - у нее начались панические атаки.

Мы писали, что новая песня мужа певицы, украинского продюсера и исполнителя Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) "Волонтер" вызвала нешуточный скандал. В связи с треком его обвинили в сексизме и в том, что он приравнивает волонтерскую деятельность к проституции.