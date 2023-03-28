"Могу потерять голос навсегда". Певица Настя Каменских готовится к операции на голосовых связках
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских потеряла голос из-за новообразования в голосовых связках.
Об этом она сообщила в видеообращении, которое выложила в своем Инстаграме.
"Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если это не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда", – добавила она.
В связи с лечением Каменских переносит пять концертов, назначенных с 28 марта по 2 апреля.
"Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима, мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель", – рассказала певица.
График перенесенных концертов:
- 20.04 – Житомир,
- 21.04 – Луцк,
- 22.04 – Ровно,
- 24.04 – Тернополь,
- 8.05 – Хмельницкий.
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Мы писали, что новая песня мужа певицы, украинского продюсера и исполнителя Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) "Волонтер" вызвала нешуточный скандал. В связи с треком его обвинили в сексизме и в том, что он приравнивает волонтерскую деятельность к проституции.