Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал "прекратить разговоры о наследственности" в контексте заявлений о том, что его потомки также будут править Беларусью.

"Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, преемственности, мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить и тоже не обсасывать и не говорить на эту тему", - заявил он во время ежегодного обращения к парламенту и народу.

Лукашенко также заявил, что "это вы решите, кто будет вашим президентом".

"До последних своих дней в этой должности, я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны, я никогда не буду "хромой уткой", - заявил он.

Отметим, что Лукашенко часто показывается на публике со своим сыном Колей, из-за чего парню и приписывают возможное политическое будущее.

В 2021 году они вместе приезжали в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Журналисты поделились кадрами, на которых 16-летний Николай жмет руку Путину и обедает с ним и своим отцом за круглым столом.

В связи с этим "Страна" рассказывала тогда, что известно о Коле Лукашенко. Едва мальчик научился ходить и хорошо говорить, как начал сопровождать Александра Лукашенко на официальных мероприятиях, ездить на встречи с другими президентами.