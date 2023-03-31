В Одесской области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим из-за ухудшения погоды в регионе.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram-канале.

Сообщается, что в области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в Одесской области будет дождь и порывы ветра.

"206 ремонтных бригад "ДТЭК Одесские электросети" переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома украинцев. Сильные порывы ветра могут повлечь за собой падение деревьев и обрыв проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", - говорится в сообщении.

Напомним, в минэнерго сообщили, что сегодня отключения света возможны только в Житомирской и Харьковской областях. Это связано с техническими причинами - генерации электроэнергии достаточно, чтобы полностью покрыть потребности населения.

Ранее мы писали, что в Одессе сильные порывы ветра массово валили деревья и приводили к аварийным отключениям электроэнергии. Деревья падали на проезжую часть и припаркованные автомобили.