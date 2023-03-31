Сегодня отключения света возможны только в Житомирской и Харьковской областях. Это связано с техническими причинами - генерации электроэнергии достаточно, чтобы полностью покрыть потребности населения.

Об этом сообщает Минэнерго.

В Житомирской области возможны ограничения света из-за ремонта сетевой инфраструктуры. А в Харьковской области - из-за последствий непогоды последних дней.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заверил, что дефицита электроэнергии в ближайшие полгода в Украине быть не должно. В случае необходимости Украина будет импортировать свет из Европы.

Однако повреждения энергосистемы ракетными ударами РФ все равно беспрецедентно огромные. Кудрицкий говорил, что на полное восстановление энергосистемы уйдут годы.

"Мы говорим не только о подстанциях "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции - тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", - сказал Кудрицкий.

Не сумев разрушить энергосистему и загнать Украину зимой в тотальный блэкаут, РФ может изменить цели своих ракетных ударов, говорят в ГУР.