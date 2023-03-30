Из-за последствий непогоды, в четверг, 30 марта, есть локальные отключения электричества в Черниговской и Киевской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в соцсети.

По данным компании, бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей.

Также ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области, но "благодаря солнечной погоде и работе возобновляемых источников энергии ограничения потребления в регионе меньше обычного".

В "Укрэнерго" добавили, что в центральном регионе завершились работы на одном из энергообъектов, что позволило снять ограничения в магистральных сетях для Киева и региона.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, 30 марта энергосистема страны работает без ограничений потребителей, однако в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения.

Между тем, недавно в "Укрэнерго" заявили, что дефицита электроэнергии в ближайшие полгода в Украине быть не должно.