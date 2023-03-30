Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в четверг, 30 марта, энергосистема страны работает без ограничений потребителей с резервом мощности. Однако в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины.

По словам Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

За последние сутки завершены ремонтные работы и возобновлено электроснабжение в пострадавших от непогоды районах в северных, центральных и южных регионах страны.

Также, по его словам, частично возобновлено электроснабжение после недавних обстрелов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условие, при котором дефицита мощности в энергосистеме Украине не будет.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

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