В России предложили сделать государственным праздником день победы над Наполеоном. С такой идеей выступил директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов, ее поддержали депутаты Госдумы и общественные деятели.

Об этом сообщают российские издания.

Через год исполнится 210 лет со дня победы русской армии над Наполеоном. С этим и связано появление инициативы.

Преснов напомнил, что день победы над Наполеоном отмечался с 1814 года. А сейчас можно рассматривать как праздник дату 7 января (окончание Отечественной войны) или же 31 марта (день взятия Парижа по итогам зарубежных походов).

"Этого праздника нет ни в календаре государственных праздников, ни в календаре исторических и памятных дат, нигде. У нас единственное воспоминание о той войне - это День Бородинского сражения, который отмечен во всех календарях. Его все помнят, а день победы в Отечественной войне 1812 года не помнят", - сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

Он пояснил выбор именно 31 марта тем, что это не только день победы в Отечественной войне, но и день освобождения Европы от диктатуры Наполеона.

"Мы это сделали 209 лет назад в XIX веке, мы это сделали в XX веке, в 1945 году, когда взяли Берлин и освободили Европу от нацизма. Эта параллель сейчас особенно важна, когда во всем мире хотят стереть нашу историю, когда пытаются придать нас забвению и вычеркнуть Россию из мировой культуры", - добавил депутат.

Инициативу поддержали участники конференции в Музее Отечественной войны 1812 года: историки, общественники и деятели культуры. В их числе - директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, исполнительный директор общества реконструкторов "РОСРЕКОН" Михаил Шмаевич.

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