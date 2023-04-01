Бывший советник Офиса президента Арестович рассказал о проблеме отсутствия в Украине производства минометов, нехватку которых сейчас испытывает армия.

"Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести минометы? Это долбанная труба с плитой и иглой, которая накалывает - все. И вот если взять этот один кейс и его исследовать, все станет понятно, как мы работаем. Вот мы не можем произвести", - заявил Арестович, рассуждая в эфире о том, какие вопросы будут задавать историки, изучая нынешнюю войну через 100 лет.

Он также рассказал историю, как бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес на саммите в Вильнюсе спросил у него, "что там у вас с минометами?".

"Да как вам сказать, говорю я. Не находится что-то слов", - сказал Арестович.

Ранее о проблеме нехватки у ВСУ боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и мин для минометов, писал The Washington Post.

Неоднократно о проблеме с минометами сообщали и украинские военные.

Ранее сообщалось, что польская компания нарастит производство боеприпасов в рамках плана Евросоюза по снабжению Украины снарядами.