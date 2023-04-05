Польские СМИ посвящают материалы не только президенту Украины Владимиру Зеленскому, но и его поезду.

Польский Fakt называет транспорт президента "настоящим железнодорожным лимузином".

"Он скромен в повседневной жизни, живя в полевых условиях, но в Польшу он приедет со стилем. Президенту Владимиру Зеленскому предстоит добраться до нашей страны на настоящем чуде техники - роскошном железнодорожном вагоне. И хотя снаружи универсал ничем не отличается от сотен подобных, внутри он удивляет и специально приспособлен для перевозки VIP-персон", - описывают поезд журналисты.

В поезде "просторная спальня с прекрасной кроватью, ванная комната, отделанная мозаикой, и прекрасно оборудованная кухня".

"В ней можно приготовить горячую еду, а в холодильнике при необходимости охладить освежающие напитки. Также внутри есть конференц-зал и комфортабельные помещения для охраны. Все это в оттенках золота, что создает впечатление необычайной роскоши", - описывают поезд журналисты.

Вагон спецпоезда, который доставит президента Зеленского в Польшу, является одним из 10 подобных салонов повышенной комфортности. Эти вагоны изготовлены польской компанией.

На этапе производства роскошные интерьеры критиковались из-за ассоциаций с "временами Януковича", но с началом войны и увеличением потока вип-персон в Украину, они оказались очень популярны.

В частности, на таком поезде в феврале из Перемышля в Киев ехал Байден, пишет польское издание. Также, судя по фото, этим составом доставляют в Киев и других мировых лидеров.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу.

Также сообщалось, что польский президент Анджей Дуда вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому орден Белого Орла. Это высшая государственная награда Польши.