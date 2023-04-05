По статье за ДТП, которая грозит Остапу Ступке, не предусмотрено условного наказания. Он может сесть на три года.

"Страна" публикует подробности по аварии с участием известного украинского актера Остапа Ступки.

Сегодня следователи отдела по расследованию ДТП столичного Главка Нацполиции вручили актеру "пидозру" по ч. 1 ст.286-1 УК Украины - совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего телесное повреждение средней тяжести.

Сам Ступка "пидозру" комментировать отказался.

Предварительно известно, что ДТП произошло 4 апреля на улице Ивана Федорова в Голосеевском районе столицы.

Актер, будучи "подшофе", на джипе "Range Rover" при подьезде к перекрестку Федорова и Казимира Малевича выехал на встречную полосу и протаранил припаркованный "Mitsubishi", в котором сидел водитель.

Мужчина получил переломы и сейчас госпитализирован в 17-ю больницу. Сам Ступка серьезно не травмировался, так как в его джипе сработали подушки безопасности, и автомобиль актера по весу был намного тяжелее чем седан, в который он въехал.

В Киевской городской прокуратуре не назвали звездную фамилию подозреваемого, однако заявили, что водитель 1967 года рождения (Остап Ступка родился 2 сентября 1967 года) и сообщили что он был задержан на месте происшествия.

Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови, что соответствует средней степени опьянения.

Как сообщили официально в прокуратуре, "в настоящее время нарушителю сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Автомобиль, которым управлял подозреваемый, изъят. Решается вопрос об аресте транспортного средства".

Источники "Страны" в следственных органах утверждают, что актер сейчас пытается договориться о компенсации лечения для пострадавшего, а также, чтобы его не брали под стражу, а ограничились залогом или личным поручительством кого-то из известных людей.

Меру пресечения должен рассмотреть в четверг, 6 апреля, Голосеевский райсуд Киева.

Еще один важный нюанс - согласно ст.75 УК Украины, запрещено применять условное наказание в делах о нарушении правил дорожного движения, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

А санкция ч. 1 ст.286-1 УК Украины, которую вменили Ступке, предусматривает до 3 лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, сегодня полицейские сообщили о подозрении актеру Остапу Ступке, который устроил пьяную аварию с пострадавшим в центре Киева.

Ранее мы публиковали фото с места пьяной аварии с участием актера Остапа Ступки.