Может сесть на 3 года. По статье за ДТП, которая грозит Остапу Ступке, не предусмотрено условного наказания
По статье за ДТП, которая грозит Остапу Ступке, не предусмотрено условного наказания. Он может сесть на три года.
"Страна" публикует подробности по аварии с участием известного украинского актера Остапа Ступки.
Сегодня следователи отдела по расследованию ДТП столичного Главка Нацполиции вручили актеру "пидозру" по ч. 1 ст.286-1 УК Украины - совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего телесное повреждение средней тяжести.
Сам Ступка "пидозру" комментировать отказался.
Предварительно известно, что ДТП произошло 4 апреля на улице Ивана Федорова в Голосеевском районе столицы.
Актер, будучи "подшофе", на джипе "Range Rover" при подьезде к перекрестку Федорова и Казимира Малевича выехал на встречную полосу и протаранил припаркованный "Mitsubishi", в котором сидел водитель.
Мужчина получил переломы и сейчас госпитализирован в 17-ю больницу. Сам Ступка серьезно не травмировался, так как в его джипе сработали подушки безопасности, и автомобиль актера по весу был намного тяжелее чем седан, в который он въехал.
В Киевской городской прокуратуре не назвали звездную фамилию подозреваемого, однако заявили, что водитель 1967 года рождения (Остап Ступка родился 2 сентября 1967 года) и сообщили что он был задержан на месте происшествия.
Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови, что соответствует средней степени опьянения.
Как сообщили официально в прокуратуре, "в настоящее время нарушителю сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Автомобиль, которым управлял подозреваемый, изъят. Решается вопрос об аресте транспортного средства".
Источники "Страны" в следственных органах утверждают, что актер сейчас пытается договориться о компенсации лечения для пострадавшего, а также, чтобы его не брали под стражу, а ограничились залогом или личным поручительством кого-то из известных людей.
Меру пресечения должен рассмотреть в четверг, 6 апреля, Голосеевский райсуд Киева.
Еще один важный нюанс - согласно ст.75 УК Украины, запрещено применять условное наказание в делах о нарушении правил дорожного движения, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
А санкция ч. 1 ст.286-1 УК Украины, которую вменили Ступке, предусматривает до 3 лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет.
Напомним, сегодня полицейские сообщили о подозрении актеру Остапу Ступке, который устроил пьяную аварию с пострадавшим в центре Киева.
Ранее мы публиковали фото с места пьяной аварии с участием актера Остапа Ступки.