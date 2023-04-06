"Укрзализныця" сообщает о задержке поездов. Фото: УЗ

Восемь поездов по Украине задерживаются из-за обледенения проводов. Как сообщает "Укрзализныця", время опоздания составляет от двух часов до 30 минут.

Сильнее всех задерживается "Перемышль-Киев". Проблема наблюдается в основном на территории Львовской области.

При этом 67 поездов следуют по расписанию. Опаздывают по состоянию на утро 6 апреля поезда:

  • №715/716 Перемышль - Киев (+2 ч 17 мин);
  • №113/114 Харьков - Львов (+1 ч 55 мин);
  • №55/56 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск (+45 мин);
  • №129/130 Ворохта - Кременчуг (+39 мин);
  • №149/150 Черновцы - Полтава-Юг. (+39 мин);
  • №59/60 Киев-Пасс. - Чоп (+34 мин);
  • №5/6 Запорожье - Ясиня (+32 мин);
  • №49/50 Киев-Пасс. - Трускавец (+30 мин).

"Если вы сейчас на борту поезда, который опаздывает и впереди ожидается пересадка, пожалуйста, оповестите нашего проводника, стюарда или горячую линию 0800503111, чтобы мы могли найти решение", - говорится в сообщении компании. 

Как писала "Страна", "Укрзализныця" изменила правила перевозки пассажиров и багажа, которые предусматривают возврат всей цены билета и местные поезда.

Ранее "Укрзализныця" показала, как выглядит изнутри специальный поезд для вывоза раненых.

Тем временем война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

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