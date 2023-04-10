Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) прогнозирует, что ограничения в воздушном пространстве Украины и России сохранятся до 2029 года.

Об этом говорится в новом выпуске еженедельного обзора европейской авиации.

Евроконтроль в своем прогнозе о европейских авиаперевозках на ближайшие годы предполагает, что ограничения на полеты гражданской авиации, введенные после закрытия воздушного пространства Украины и России, будут действовать по меньшей мере в течение следующих семи лет. Ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся как минимум до 2029, сказано в прогнозе Евроконтроля.

Также в отчете отмечается резкое (90%) снижение авиарейсов в Украине.

Кроме того, за неделю с 29 марта по 4 апреля организация зафиксировала 26 305 среднесуточных рейсов (+12% по сравнению с тем же периодом 2022 года), их число увеличилось (+10%) по сравнению с предыдущей обозреваемой неделей и составило 92% от уровня 2019 года.

За последние две недели на сетевой трафик влияли забастовки во Франции из-за реформы пенсионного законодательства, а также в Германии, Италии, Испании и Португалии.

Ранее мы писали, что из Украины продолжается эвакуация пассажирских самолетов.

А 20 декабря два грузовых самолета турецких ВВС смогли вылететь в Турцию из аэропорта Борисполь, где они находились с 24 февраля.