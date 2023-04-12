Мемориал Бисмарку в Гамбурге хотят перестроить из-за его авторитаризма и колониализма.

Как сообщает Bild, в Гамбурге обсуждают перестройку 34-метрового мемориала Отто фон Бисмарку, основателю Германской империи.

После объединения Германии в 1871 году "железному канцлеру" возвели сотни мемориалов, памятников и башен по всей стране. Мемориал в Гамбурге - самый большой из них. Он построен в 1906 году.

Сейчас статуя обветшала и нуждается в ремонте, но в управлении культуры Гамбурга считают, что памятник нужно "вписать в новый контекст".

Власти объявили конкурс на новый проект среди художников, они должны представить свои варианты до конца мая. Как говорится в положении о конкурсе, нынешний памятник "воспринимается многими как выражение авторитарной и колониальной традиции".

Ранее в сети распространяли фотография мощной молнии, бьющей точно в голову знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Метеорологи утверждают, что молния попала в монумент вечером 9 февраля в разгар сильнейшей грозы, которая обрушилась на Рио-де-Жанейро.

Мы также сообщали, что в Вильнюсе по решению местных властей снесли мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище. Работы раньше откладывали из-за запрета ООН.