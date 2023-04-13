В Нью-Йорке представили трех новых роботов, которые окажутся в распоряжении полиции. В частности, на постоянной основе начнут использовать собакоподобного робота, которого люди назвали "жутким" при его тестовом запуске 2,5 года назад.

Об этом сообщают американские СМИ.

Однако властям понравился 32-килограммовый робопес, и уже начиная с лета он будет использоваться полицией в опасных ситуациях.

"Если у вас есть забаррикадированный подозреваемый, если у вас есть кто-то вооруженный внутри здания, вместо того, чтобы посылать туда полицию, вы отправляете туда робопса. Так что это разумные способы использования хороших технологий", - заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Второй представленный робот - это система слежения StarChase, которая позволит полиции запустить GPS-метку, прикрепить ее к угнанному автомобилю и отслеживать его местонахождение.

Третье устройство - это конусообразный робот-охранник, пилотный образец которого будет установлен на станции метро Times Square. В ближайшие годы за ним еще будет прикреплен человек, а в будущем его планируют использовать в торговых центрах и других публичных местах.

Нашлись и критики инициативы, которые обвинили мэра в перерасходовании бюджета полиции, который, по их мнению, сильно раздут. Другие же сомневаются, что роботы помогут повысить уровень безопасности в городе.

Ранее Илон Маск показал гуманоида Optimus, который может ходить и делать других роботов.