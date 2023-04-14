Во Львове подожгли боковую дверь в церкви Рождества Пресвятой Богородицы греко-католической церкви на Сыхове. Инцидент произошел в ночь на пятницу.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Евгений Бойко в своем Facebook.

Из-за возгорания в храме сработала пожарная служба. Дело о поджоге расследует полиция.

Церковь была построена в 1995-2000 годах на месте часовни. В июне 2001 года этот храм посетил Папа Римский Иоанн Павел II.

Ранее мы писали, что во Львове провели демонтаж деревянной церкви святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви, расположенной на жилмассиве Сыхов. Храм на Сыхове уже не раз пытались демонтировать из-за якобы законности его возведения. Несколько раз в храме возникали пожары, которые прихожане и настоятель церкви называли поджогом.

Недавно в собственность ПЦУ перевели единственный кафедральный собор УПЦ во Львове. После чего начались потасовки. Речь о храме Святого Георгия Победоносца на улице Тараса Бобанича. В УПЦ заявляют, что группой протестующих, прорывающейся в храм, руководит глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Также мы сообщали, что в начале апреля после отказа прихожан и духовенства переходить в ПЦУ городской совет Борислава Львовской области опечатал храм Покрова пресвятой богородицы УПЦ - то есть запретил верующим туда приходить.