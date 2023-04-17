Бывший госсекретарь Помпео, сохранявший интригу о своих намерениях по поводу грядущих выборов президента США в 2024 года до самой поездки в Украину, в субботу заявил, что сейчас не его время и он не станет бороться за республиканскую номинацию.

"Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году. Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время", - сказал Помпео в интервью Fox News.



Помпео называли среди возможных соперников бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за место кандидата от Республиканскоц партии. Он и сам не исключал такого развития событий.

"Это возможность для Помпео, потенциального кандидата на выборах 2024 года, продемонстрировать свою поддержку Украине, которая отбивается от России, и выделиться среди таких кандидатов, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые более скептически высказывались о бедственном положении Киева", - пишет издание.

Сразу после визита в Киев бывший государственный секретарь призвал к подотчетности американских трат на Украину.

"Каждый закон, который США до сих пор принимали, говорит: нужна подотчетность расходов, нужно, чтобы мы убедились, что деньги придут туда, куда необходимо, что все страны участвуют в этом, а ресурсы используются корректно", - сказал Помпео.

При этом он выразил уверенность, что США будут продолжать поддерживать Украину.

В ноябре 2021 года журналисты обратили внимание на то, что Помпео похудел на десятки килограммов, также связав это с его президентскими амбициями.