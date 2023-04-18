Российский оппозиционный писатель и журналист Виктор Шендерович, выступая в испанском городе Фуэнхирола, имел инцидент с гражданами Украины. По его словам, они пытались без билетов прорваться на его концерт.

Об этом он сообщил в Facebook.

"К дверям зала прибыли двое украинцев (вполне призывного возраста, замечу) и потребовали у организаторов пустить их внутрь на предмет контроля от имени Украины: что я тут говорю и какова моя политическая позиция. Пущены внутрь не были - и ушли, очень недовольные засилием русской культуры", - написал Шендерович.

Под его постом собралось множество комментаторов, часть которых раскритиковали писателя за ироническое описание украинских активистов. В ответ Шендерович написал еще один пост.

"Ау, комментаторы. Напоминаю вам, что, по новейшим сведениям, люди не делятся на русских и украинцев (а также эллинов и иудеев).

И пишу я не про русских или украинцев, а про людей, понимаете? Никто из которых не лучше и не хуже другого по факту принадлежности к какому-то народу. А лучше или хуже - только по своим нравственным или интеллектуальным качествам", - написал Шендерович.

При этом он уточнил, что "Россия в настоящее время, несомненно, агрессор, а Украина жертва", но "предметом нравственной оценки может быть только человек".

"Всякое натягивание совы на глобус, а человеческого на национальное (сословное, расовое, классовое etc) - прямой путь к усугублению текущей катастрофы.

Конкретнее: разговоры о рабском русском народе - такой же голимый нацизм, как кремлёвский тезис об украинской "недонации", - написал Шендерович.

В комментариях ему снова возразили. "Если люди не делятся на русских и украинцев, тогда зачем ваши соотечественники убивают моих?", - спросил живущий в Польше украинец Игорь Исаев.

"Вы готовы нести ответственность на львовский погром 1941 года? По Вашей логике, я имею право спросить за это с Вас", - ответил Шендерович, намекая на еврейский погром, в котором принимали участие украинские националисты (Шендерович - еврей по национальности).

Ранее сообщалось, что российский режиссер планировал снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Его захейтили в сети.

Также мы писали, что как волонтер Василиса Мазурчук попала в скандал.