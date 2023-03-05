Писатель, участник АТО и нынешней войны Сергей Лещенко (литературный псевдоним Сергей Сайгон) считает, что украинское общество сейчас пытается отстраниться от войны, меньше о ней думать и воспринимает боевые действия как "новое АТО": мол, "где-то далеко идет война, которая нас не касается". Сайгон по этому поводу возмущается.

Об этом он заявил в интервью "Ukrainian Witness".

"Обыватель есть обыватель. Он хочет стабильности. И мы сейчас находимся в той точке, когда война превращается в АТО-2. Есть уже "мы вас туда не посылали", "когда это все закончится", "мы не рождены для войны". То есть, понимаешь, все те, кто взял сейчас в руки оружие - оказывается "рождены для войны". Папка с мамкой в роддоме сказали - это мы сына для войны родили. Сейчас мозгами обывателя правит телевизор и смартфон с телеграмм-каналами, в которых все радужно и весело. Солдат поднимают в атаку на штурм, ура-ура, но штурмовики заканчиваются уже, а новых нет. Я думал, что я воюю, чтоб выиграть время для того, чтоб подготовить "гражданского слона", вооружить его, чтоб он меня как-то поменял, а оказывается, что это было время для того, чтоб этот слон оформил документы волонтера, инвалидность, порешал с военкоматом, чтоб не идти в армию", - говорит писатель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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