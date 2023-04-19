В США закончили вторую фазу испытаний экспериментальной РНК-вакцины mRNA-4157/V940 против одного из видов рака кожи - меланомы.

Об этом сообщает Pharmaphorum.

Американское Общество Изучения Рака (AACR) обнародовало пресс-релиз о результатах. В нем говорится, что вакцина содержит алгоритм производства двадцати белковых биомаркеров меланомы. Данный препарат удерживал периоды ремиссии у 77,6% пациентов, предотвращая повторные случаи образования опухолей.

Ученые наблюдали за более чем 100 добровольцами, подверженных формам меланомы. РНК-вакцина mRNA-4157/V940 была дополнением к лечению пембролизумабом - синтетическим антителом. Его молекулы соединяются с иммунными клетками и заставляют их активнее бороться с опухолью.

Вакцина повысила эффективность схемы лечения пембролизумабом почти на 50%. Теперь медики перейдут к третьей, более масштабной, стадии испытаний.

Напомним, что ранее медики объяснили украинцам, как предотвратить меланому.

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