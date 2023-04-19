Появились видео сел Торское и Терны, расположенных у линии фронта между Кременной и Лиманом Луганской области.

Видео опубликовали соцсети.

Как видно по кадрам, села почти полностью разрушены.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.