Санаторий разрушен. Появилось видео последствий ночной атаки "Шахидов" по Одесской области
Опубликовано видео последствий ночной атаки ударными беспилотниками "Шахид" по Одесской области.
Местные СМИ сообщают о прилете в санаторий. Судя по кадрам, он получил существенные повреждения.
Власти сообщали, что были сбиты 10 из 12 беспилотников и зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что США передадут Украине экспериментальное оружие против дронов.
Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.