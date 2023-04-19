Во вторник вечером, 18 апреля, по Волчанску Харьковской области был нанесен бомбовый авиаудар. Сегодня утром под завалами были найдены тела двоих погибших.

Об этом сообщает ГСЧС.

После ликвидации пожаров спасатели продолжили аварийно-спасательные работы на месте разрушенных взрывом частных зданий и сооружений.

Под завалами летней кухни они нашли тела 2-х погибших: 50-летнего мужчину и 44-летнюю женщину.

Ранее власти сообщили, что на севере Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.