Певец и шоумен Андрей Данилко вынужден был перенести свои гастроли по США и Канаде: он не смог выехать из Украины из-за новых правил.

Об этом сам артист рассказал на своей странице в Instagram.

"У нас большой коллектив, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном актерском составе, потому что качество и уровень наших шоу зависит от каждого участника группы", - сообщил Данилко.

Его первый концерт должен был состояться в Майами 18 апреля. Далее запланированы выступления в Чикаго, Нью-Йорке, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Теперь тур переносится на осень.

Ранее мы рассказывали, как экс-президент Петра Порошенко не мог покинуть Украину.

Также мы писали, что Верховный суд принял решение о запрете на выезд за границу украинцу, снятому с военного учета.