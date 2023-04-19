В России запустили своеобразную рекламу службы в армии по контракту для участия в войне против Украины.

Ролик появился в официальном телеграм-канале Минобороны РФ 19 апреля.

"Кем ты мечтал стать? В чем твоя сила? Какой путь ты хотел выбрать?" - с такими вопросами обратилось ведомство к российским мужчинам, агитируя поступать на службу по контракту.

В ролике три главных героя: охранник в магазине, фитнес-тренер и таксист. Каждый из них сначала предстает в форме российского военного с нашивкой "Z" и автоматом, после чего возвращается к привычному облику. Судя по всему, своей текущей работой мужчины недовольны.

Охраннику задают вопрос: "Разве таким защитником ты хотел стать?" Тренера спрашивают: "Разве в этом твоя сила?" Вопрос для таксиста следующий: "Разве такой путь ты хотел выбрать?" В итоге все трое переосмысливают свою жизнь и в конце видео уже в военной экипировке и с оружием выходят из тумана вместе с другими военными.

Заканчивается видео призывом служить по контракту и обещанием ежемесячной выплаты от 204 тысяч рублей. Ключевой слоган ролика: "Ты же мужик. Будь им".

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