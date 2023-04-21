На сервисах объявлений в Киеве появились сообщения о продаже кусочков метеорита, который мог упасть вчера.

Где именно были найдены кусочки - не пишут, одно из объявлений сопровождается темным фото некого камня, сделанным на вспышку.

В одном из объявлений цена - 20 тысяч, в другом - почти 64 тысячи гривен. Почему авторы объявлений считают, что нашли именно метеорит, а не обычный камень - в тексте не говорится.

Также появились и шуточные объявления. Так, в одном из объявлений продают "метеорит, приносящий фарт".

"Не рекомендую покупать у кого есть кот, потому что наш вырос до метра в длину и стал ходить в туалет на улицу. Я скинул 25кг, а жена бросила курить. В доме стало гораздо теплее", - шутит автор объявления.

Госкосмос ранее назвал главную версию причин вспышки над Киевом. Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лириды.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что причиной яркой вспышки под Киевом точно был не их спутник.

При этом видели эту вспышку даже в Беларуси.

Подробно мы разобрались во всех версиях того, что за вспышка была вчера над Киевом, в отдельном материале.