Опубликовано новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Сообщил о заседании ставки, на котором обсуждались ситуация на передовой и подготовка новых подразделений для нее, ракетная программа и производство боеприпасов.

Рассказал о встрече с главой ЕБРР, которая приехала в Киев.

Сообщил о совещании по международной политике.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.