Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 19 апреля, из поезда, возвращаясь после поездки в Волынскую область.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о своей поездке на границу Волынской области с Беларусью. Также сообщил о совещании по безопасности и инфраструктуре Волыни. Поблагодарил США за новый пакет военной помощи.

Ранее мы писали, что Министерство обороны США объявило о новой военной помощи Украине. Стоимость пакета составляет 325 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы к различным видам вооружения, противотанковое оружие, запчасти и оборудование.

Выделение помощи санкционировал президент США Джо Байден. Это уже тридцать шестой по счету одобренный главой Белого дома пакет оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

Также "Страна" рассказывала, что США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием властями Украины помощи.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.