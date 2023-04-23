Посол Китая во Франции Лу Шайе, как сообщалось, поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран, заявив о "российском Крыме и "малой суверенности" постсоветских стран.

"Страна" публикует более детальное изложение нашумевшего эфира Лу Шайе. На вопрос о том, украинский ли Крым, дипломат ответил так:

"Это зависит от восприятия этой проблемы. Есть история. Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР".

На возражение телеведущего, что по международному праву Крым принадлежит Украине, посол провел следующую параллель:

"По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны", - заявил Лу Шае.

Напомним, 20 апреля президент США Джо Байден по телефону провел беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудили китайский план по миру в Украине и Тайвань.

При этом окружение Макрона обеспокоено его сотрудничеством с Китаем и опасается подрыва единства ЕС.