Посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенность бывших советских стран. И заявил, что Крым "был изначально российским".

Об этом посол КНР сказал в эфире французского телеканала LCI.

"В международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", - заявил дипломат.

Кроме того, отвечая на вопрос ведущего, принадлежит ли Крым Украине, посол КНР без дальнейших комментариев ответил, что полуостров был "изначально российским".

По словам эксперта по Китаю парижского мозгового центра Foundation for Strategic Research Антуана Бондаза, этими высказываниями китайский посол отрицает существование таких стран, как Украина, Литва, Эстония и Казахстан.

Ранее мы писали, что президент Бразилии Лула да Силва предложил Украине ради мирного урегулирования уступить России Крым.

Также "Страна" рассказывала, что экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что абсолютное большинство западных аналитиков, журналистов и политиков "пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу".