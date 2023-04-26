В столице Кипра Никосии подожгли российский культурный центр. По словам очевидцев, в здание бросили коктейли Молотова.

Об этом пишет Knews.

По данным издания, на место происшествия выехали пять пожарных машин.

Спасатели рассказали, что пламя охватило всю крышу. На данный момент пожар локализован.

Также в сети появились видео пожара. На кадрах видны поднимающиеся вверх черные клубы дыма.

Ранее сообщалось, что в Италии на озере Комо подожгли виллу Владимира Соловьева.

Также мы писали, что в российском Братске в окно военкомата бросили коктейль Молотова. Там вспыхнул пожар. Однако огонь удалось потушить прежде, чем он охватил всё здание.

Кроме того, сообщали, что в Ленинградской области в здание администрации бросили коктейль Молотова.

Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.