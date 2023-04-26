Правительство Словении на условиях полной секретности поставило Украине 20 бронемашин Valuk. Тайная транспортировка была завершена на этой неделе.

Об этом пишет 24ur. Официальных подтверждений информации нет.

Словенские "Valuk" являются модернизированной версией австрийских Pandur 6x6, и вооружены 40-мм АГС, 12,7-мм пулеметами MG, 25-мм пушкой M242 Bushmaster или 120-мм минометом.

Сама операция длилась несколько месяцев, так как бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и перевезти.

"Они были доставлены самолетом в одну из близлежащих стран, у Словении есть возможность использовать стратегический транспортный самолет С17, в котором они могли бы разместиться по четыре "Валука". Остановка, по-видимому, была в одном из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии", - сообщает информагенство.

Ожидается, что они "сыграют свою роль в большом весеннем наступлении, которое готовит Украина".

Как писала "Страна", в прошлом году СМИ также сообщали, что Словения отправила Украине 28 танков М-55S.

Эти танки Словения согласилась передать нашей стране в обмен на 40 немецких грузовиков.

Война в Украине продолжается уже 427-й день. Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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