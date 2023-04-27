Бывший американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли назвала действующего главу Белого дома Джо Байдена наиболее слабым президентом в истории Соединенных Штатов.

Ее слова приводят американские издания.

"Байден был самым слабым президентом в современной истории... Настало время для того, чтобы попрощаться с Байденом и снова сделать Америку сильной", – сказала Хейли.

Она пояснила, что при Байдене произошел катастрофический вывод войск из Афганистана, кроме того, при нем Вашингтон переживает самую сильную за последние 40 лет инфляцию и беспрецедентный миграционный кризис.

В феврале Хейли, ранее объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах, предложила обязать политиков в возрасте от 75 лет проходить тестирование на умственную дееспособность. В Белом доме назвали эту идею "нападками на Байдена".

Между тем Байден официально объявил 25 апреля, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в ноябре 2024 года. В случае переизбрания Байден начнет свой второй срок в возрасте 82 лет. Это сделает его самым пожилым главой американского государства в истории.

Ранее мы писали, что американский сенатор Берни Сандерс заявил, что не будет участвовать в грядущих президентских выборах в США, но пообещал поддержать кандидатуру нынешнего президента Байдена.