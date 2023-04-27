Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото северного сияния над зоной отчуждения.

Снимки появились в Фейсбуке.

Кратковременное северное сияние большинство украинцев наблюдали в ночь с 23 на 24 апреля. Розово-зеленый свет можно было увидеть во многих областях Украины, в том числе и над Чернобыльским заповедником.

Как мы рассказывали ранее, в ноябре 2021 года в городе Киверцы Волынской области зафиксировали в небе северное сияние. Тогда красное свечение можно было наблюдать 10-15 минут в северной части неба.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике объяснили, почему для природы зоны отчуждения наводнения - это благо.