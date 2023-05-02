Во вторник, 2 мая, возле Дома профсоюзов в Одессе возлагают цветы.

Сегодня девятая годовщина трагедии в Доме профсоюзов, где в 2014 году в ходе массовых столкновений майдановцев и антимайдановцев погибли несколько десятков сторонников антимайдана после начавшегося пожара в здании.

Сегодня в Одессе действуют особые меры безопасности.

В частности, за правопорядком в центре города следят сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и другие представители сил обороны.

При этом вводить круглосуточный комендантский час, как в прошлом году, на этот раз не стали.

Напомним, 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сгорели 48 человек, еще несколько сотен одесситов получили ранения. Пострадавшие - это "куликовцы", противники Майдана, которые в этот день стали участниками столкновений со сторонниками Майдана на улицах города.

Ранее стало известно, что в Одессе под суд пойдет экс-замглавы областной милиции за события 2 мая 2014 года. Расследование по делу окончено, дело передано в суд и одобрена процедура рассмотрения в отсутствие обвиняемого.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.