На выходных в телеграмм-каналах появилось видео огромных очередей в ботанический сад им.Гришко в Киеве.

Как сообщила "Стране" директор ботанического сада имени Гришко Наталья Заименко в этом году посетителей действительно много.

"Два года у нас был простой: вначале была пандемия коронавируса, а в прошлом году ботанический сад был закрыт в период массового цветения из-за военного положения. Сейчас, конечно, люди очень тянутся к природе, к чему-то красивому и чистому, поэтому действительно людей много, но я не могу сказать, что их больше, чем было раньше", - говорит Наталья Заименко.

Также по ее словам, в этом году подняли цены на входной билет в сад.

"Раньше цена за взрослый билет была 60 грн, за детский - 30 грн. Сейчас взрослый билет - 100 грн, 50 грн - детский, а все льготники, пенсионеры и мамы, у которых маленькие дети - заходят бесплатно. Мы настолько благодарны киевлянам и гостям за то, что они приходят, потому что это просто выживание ботанического сада на сегодняшний день - коммунальные расходы выросли, и все это идет на поддержку коммунальных расходов", - рассказала Заименко.

Как писала "Страна", этой весной в Киеве наблюдали ажиотажный спрос на цветы в канун 8 Марта, продажи превысили прошлогодние. Так, цветы в Киеве продавали даже под канонаду.

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