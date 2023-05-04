В Киевской области задержали старосту села, который сбывал местным жителям амфетамин.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры в своем Telegram-канале.

"При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении старосте одного из округов Фастовской ОТГ по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, мужчина для улучшения своего материального положения наладил сбыт амфетамина. Он принимал заказы на "товар только у проверенных лиц из местного населения. По телефону договаривался о месте встречи и передавал психотропы непосредственно в руки заказчика. Под контролем правоохранителей задокументировано два таких факта.

Подозреваемый задержан после очередной продажи психотропного вещества в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства и работы задержанного, а также в его транспортном средстве обнаружены и изъяты психотропные вещества, патроны, тротиловую и дымовую шашки, электронные весы и банковские карточки.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 134 тысяч гривен залога, добавили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что в феврале полиция Киевщины накрыла нарколабораторию, которая каждый месяц сбывала психотропы на 10 миллионов гривен.

Полицейские изъяли около 700 г амфетамина, более 4 кг Alfa PVP, 3 кг каннабиса, более 800 литров прекурсоров, упаковочный материал, электронные весы, пистолет для отстрела резиновых пуль, патроны.

Также "Страна" рассказывала, что в Броварах разоблачили нарколабораторию, где производили амфетамин десятками килограммов.