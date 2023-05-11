Пользователи медицинского сервиса Helsi начали массово жаловаться на появление в их аккаунтах записей к врачам, которых в реальности не было.

Так, например, Наталья Макогон рассказала у себя на Facebook, что кто-то зашел в ее личный кабинет "Helsi", записался и прошел видео-консультацию у семейного врача.

"Попросила у мужа проверить свой. Оказалось у него круче – кто-то проходит обследование, потому что стоят записи на флюорографию, анализ крови, к травматологу и урологу", - пишет Макогон.

В комментариях пользователи пожаловались на такую же проблему.

"Это действительно так. Врачи, у которых были на приеме, потом себе таким образом списывают часы", — пишет Виктория Оломуцкая.

"С Helsi реально какая-то фигня. Я туда никогда не заходила, у меня даже кабинета не было, сейчас прочла о проблеме с левыми записями, создала кабинет, зашла – а там какой-то движ уже три года, кто-то от моего имени ходит по врачам и ни один из этих визитов не мой", — пишет Мария Попова.

В системе Helsi написали, что за контроль корректности внесения данных в Единую госсистему здравоохранения, которая является основой для оплаты труда врачей, отвечает Нацслужба здоровья Украины.

"Поэтому в таком случае нужно обращаться к медучреждению, в поддержку Helsi, которая обратится в заведение или на горячую линию Нацслужбы здоровья для регистрации жалобы", — написала community manager "Helsi" Наталья Федышин.

На горячей линии Нацслужбы здоровья Украины "Стране" посоветовали обратиться к семейному врачу.

"Нужно обратиться к семейному врачу, чтобы он посмотрел, действительно ли в вашей электронной карте внесена информация о визитах или это просто по ошибке в информационной системе появились эти записи. Например, кто-то неправильно указал номер телефона. Если эти вроде бы ваши записи внесены в вашу учетную запись — пусть врач назовет, кто, какое заведение вносило информацию. Обратитесь к ним с требованием доказать, что эти записи ваши. Если они не могут доказать, требуйте, чтобы они их удалили", — сказала менеджер на горячей линии.

Напомним, ранее сообщалось, что многие медики в Украине не получают зарплату с января.