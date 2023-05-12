Польская прокуратура изъяла почти 1,2 миллиона долларов, которые находились на банковских счетах российского посольства и торгового представительства.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Деньги были заблокированы еще в прошлом году. Прокуратура, как пишет издание, заподозрила, что россияне могут использовать средства для финансирования террористической деятельности или отмывания денег. Блокировка установлена только на год.

Польша объяснила блокировку российских счетов попыткой снятия крупной суммы со счета диппредставительства РФ в одном из польских банков сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину.

МИД РФ сообщил, что в качестве ответной меры заблокирован доступ к счетам посольства Польши в Росиии.

Напомним, на днях Польша решила, что будет называть российский Калининград в официальных документах "Крулевец". Комиссия по стандартам географических названий заявила, что "нынешнее российское название города является элементом русского символического пространства, навязанного также аудитории за пределами страны".