В столице ОАЭ Дубае собираются построить крупнейший в мире искусственный риф. Dubai Reefs займет 200 квадратных километров. Планируется, что он станет местом обитания более миллиарда кораллов и 100 миллионов мангровых деревьев.

Об этом пишет Arabian Business.

Согласно заявлению застройщика Dubai Reefs, этот проект поможет укрепить позиции Дубая как лидера в области устойчивых морских инициатив.

В предстоящем плавучем объекте будут представлены объекты для морских исследований, регенерации, экотуризма, розничной торговли и образования.

Искусственный риф, покрывающий 200 квадратных километров и являющийся домом для более чем одного миллиарда кораллов и 100 миллионов мангровых деревьев, также будет местом морского экотуризма с плавучими эко-домиками, работающими на 100% возобновляемых источниках энергии.

Застройщик опубликовал проект будущего гигантского рифа в Дубае.

Напомним, что Дубай прозвали Дубайском из-за огромного количество россиян, проживающих в городе.

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