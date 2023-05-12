Украинцы теперь смогут продавать автомобили вместе с номерными знаками. Во время сделки купли-продажи и в случае перерегистрации авто в сервисном центре, старый владелец может бесплатно передать номера новому.

Соответствующее постановление принял Кабмин, сообщают в пресс-службе МВД.

Исключение - платные "именные" номерные знаки - за них при передаче придется заплатить.

Исключение сделано только при перерегистрации транспортного средства на родственников (родителей, детей, одного из супругов) – в этом случае бесплатно передается любой номер.

Сохранить номера авто можно будет и при перерегистрации авто онлайн – при оформлении договора купли-продажи через приложение "Дія" или Электронный кабинет водителя.

Оплачивать придется только индивидуальные и "красивые" номера. Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Напомним, с сентября этого года украинцам обещают разрешить покупать и продавать авто через "Дию". Уже в июне зарегистрировать машину можно будет непосредственно в салоне, в августе - номера можно будет купить онлайн, а в сентябре - весь процесс купли-продажи автомобиля переведут в цифровой вариант - приложение и портал "Дию".