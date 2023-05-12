Певица Алла Пугачева вновь покинула Россию.

Как передает ТАСС, об этом сообщила представитель Примадонны Елена Чупракова.

По словам Чупраковой, Пугачева уехала после похорон модельера Валентина Юдашкина.

"Алла Борисовна улетела еще несколько дней назад", - сказала Чупракова.

О приезде артистки в Москву стало известно 3 мая, а 6 мая Пугачева прибыла на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с модельером, умершим 2 мая от рака на 60-м году жизни.

Напомним, Пугачева покинула РФ весной прошлого году. Тогда же сообщалось, что в России ее проверяют на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, в котором она просит признать себя иноагентом. Этот пост Пугачева опубликовала после того, как в список иноагентов попал ее муж Максим Галкин. В Генпрокуратуре России предложили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ.