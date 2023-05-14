Производство пшеницы в Украине упадет в 2023 году на 21%. А именно до 16,5 миллионов тонн.

Об этом в своем докладе сообщает министерство сельского хозяйства США.

В прошлом году этот показатель равнялся 20,9 миллионам тонн, а в довоенном 2021-м году - 33,01 миллионам (итого падение в 2023 году в сравнении с довоенным периодом будет двукратным). При этом экспорт пшеницы из Украины, по прогнозам, упадет с 15 до 10 миллионов тонн (на 33%).

Урожай других зерновых культур в Украине, вероятно, снизится на 16% (с 34,06 до 28,67 миллиона тонн).

Так, кукурузы будет собрано 22 млн тонн в сравнении с 27 млн тонн в 2022 году и с 40 млн в довоенном 2021 году. А экспорт этой культуры упадет до 16,5 млн тонн - по сравнению с 25,5 млн в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт украинских зерновых и масличных культур до 5 июня в пяти соседних с Украиной государствах Евросоюза при условии, что государства отменят введенные ими отдельные запреты.

Позже ЕК договорилась с пятью странами Восточной Европы по вопросу экспорта в Евросоюз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Еврокомиссия ждет от стран Восточной Европы отмены их национальных запретов на импорт сельхозпродукции из Украины в обмен на помощь фермерам на 100 млн евро.

В начале мая ЕК приняла решение запретить экспорт зерна, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в пять государств Восточной Европы. Ограничение вводилось временное - с 2 мая по 5 июня этого года.