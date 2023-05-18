Мужчина, устроивший скандал в кафедральном соборе УПЦ в Хмельницком, не военный.

Об этом говорится в материалах Хмельницкого горрайсуда, сообщается в Фейсбуке Украинской православной церкви.

Согласно материалам суда, Артур Ананьев, сорвавший богослужение в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого 2 апреля 2023 года, на тот момент официально не был военнослужащим.

"На момент происшествия Ананьев не был военнослужащим, нигде не работал, о чем свидетельствует справка из Пенсионного фонда, которую они (адвокаты Ананьева) подали на судебное заседание. Ананьев пришел в храм в военной форме, при этом сорвал религиозный обряд, чем, по мнению моего подзащитного Слободяна, по мнению ряда граждан, подавших заявления, совершил преступление, и как преступник был задержан Слободяном и другими гражданами", — рассказал Роман Косюк, защитник иподьякона Игоря Слободяна, с которым вступил в конфликт Ананьев.

Сейчас против Слободяна возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск.

Ранее мы рассказывали о конфликте в соборе УПЦ.

Напомним, после этого инцидента собор отобрали у УПЦ и передали ПЦУ.