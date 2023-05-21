В воскресенье, 21 мая, около 23:00 по киевскому времени украинцы наблюдают редкое небесное явление, известное как сияние да Винчи или пепельное свечение Луны.

Как сообщает The Guardian, этот феномен еще в XVI веке впервые объяснил Леонардо да Винчи, в честь которого явление и получило свое название.

"Это удивительное событие происходит, когда солнечный свет отражается от поверхности Земли, освещая темную сторону Луны. Обычно она скрыта от глаз. Хотя на Луне становится очень темно, когда Солнце заходит, она не становится полностью черной, поскольку все еще имеет источник света - Землю. Вы можете наблюдать сияние да Винчи, когда на горизонте появляется серп Луны после заката или перед восходом Солнца", - говорится в публикации.

Сообщается, что всего лишь пять процентов видимой части Луны во время феномена да Винчи освещено светом Солнца.

Наблюдать освещенную Землей Луну можно будет и несколько ночей после 21 мая. Для этого не понадобится специальных устройств.

Местные паблики уже публикуют фото необычного явления, которое видят киевляне.

Напомним, 23 апреля киевляне могли наблюдать необычное небесное явление - Луна рядом с Венерой. А через несколько дней Луна встала рядом с Марсом.

А 21 января новолуние было на самом близком расстоянии от Земли за последние 992 года - на расстоянии 356 568 километров. В следующий раз Луна максимально приблизится к Земле через 345 лет.